Bloomberg: Саудовская Аравия может отложить приватизацию Saudi Aramco

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия может отложить IPO своей крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco до лучших времен, а именно до первого-второго квартала 2019 года. Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные информированные источники.

В соответствии с текущими планами это первое публичное размещение акций должно состояться во втором полугодии 2018 года, а его объем (5% акций) составить около 100 млрд долларов. Пока же официальная версия заключается в том, что подготовка к IPO идет по запланированному графику, и все должно произойти в срок.

Отметим, что в октябре в Эр-Рияде состоится крупная инвестиционная конференция, на которой должны проясниться этот и прочие вопросы. Например, вопрос о том, где еще помимо столицы Саудовской Аравии будут торговаться акции Saudi Aramco. Пока основные претенденты - Лондон и Нью-Йорк.