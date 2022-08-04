Bloomberg: Россия нашла новый способ поставок своей нефти на рынки

Россия нашла новый способ доставки своей нефти на мировые рынки в условиях западных санкций. Нефть смешивают в египетском порту, что затрудняет отслеживание конечного пункта назначения груза.

Россия нашла новый способ доставки своей нефти на мировые рынки в условиях западных санкций. Нефть смешивают в египетском порту, что затрудняет отслеживание конечного пункта назначения груза.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, груз объемом около 700 тыс. баррелей российской нефти был доставлен на египетский терминал Эль-Хамра на средиземноморском побережье рано утром 24 июля. Через несколько часов другое судно забрало партию из порта, которая могла включать часть или всю российскую нефть.

"Поставки российской нефти становятся все более скрытыми, поскольку европейские покупатели начали избегать их после вторжения страны в Украину. Эль-Хамра, управляемая египетской компанией Western Desert Operating Petroleum Co., имеет шесть резервуаров для хранения, способных вместить 1,5 млн баррелей сырой нефти. Терминал был построен для перевалки сырой нефти, добываемой в западной пустыне Египта, что дает возможность смешивать российские баррели с местными объемами", - утверждает агентство.

Сообщается, что через несколько часов после того, как первый танкер - Crested- покинул Эль-Хамру, прибыл еще один, Chris. Судно уже находилось в терминале несколько дней, но отошло от причала, чтобы позволить Crested пришвартоваться, как показывают данные отслеживания.

Когда Chris наконец покинул Эль-Хамру 28 июля, он был почти полон. В настоящее время он пришвартован к нефтяному терминалу Рас-Шухейр на побережье Красного моря в Египте. Этот терминал также дает возможность смешивать российскую нефть с египетскими баррелями.

Ранее танкеры, перевозившие российскую нефть, осуществляли перевалку грузов с судна на судно у испанского города Сеута в Северной Африке, а в последнее время - в центральной части Атлантического океана. Это необычное место для такой сложной операции, которая обычно проводится в защищенных прибрежных местах.

Еще одна перегрузка сырой нефти, по-видимому, произошла в июне у Джохора, недалеко от Сингапура. Район уже стал местом перевалки грузов иранской нефти, направляющихся в Китай.

Отметим, что ЕС вчера рекомендовал импортерам нефти указывать в контрактах, что в поставляемом ими топливе нет российской составляющей. Поскольку транспортируемая в смешанном виде вместе с нефтью другого происхождения российская подпадает под эмбарго, то импортеры несут ответственность за соблюдение требований санкций.