Bloomberg: промышленность США начинает страдать из-за цен на энергоносители

Промышленный комплекс США вынужден отказываться от высоких затрат на электричество.

Промышленный комплекс США вынужден отказываться от высоких затрат на электричество.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg , первыми от роста цен на энергоносители пострадали европейские заводы по производству удобрений, сталелитейные заводы и производители химической продукции. Сейчас стремительно растущие цены на природный газ и электроэнергию начинают ударять по промышленному комплексу США.

Уточняется, что второй по величине алюминиевый завод в Америке вынужден был сократить 600 рабочих из-за счетов за электроэнергию, которые утроились за последнее время. По крайней мере, два сталелитейных завода начали приостанавливать некоторые операции, чтобы сократить расходы.

Согласно прогнозам правительства США, этим летом тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей достигнут самого высокого уровня за всю историю.