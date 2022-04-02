Bloomberg: Продажа нефти и газа может принести РФ $321 миллиард, если не ввести эмбарго

Россия в этом году заработать почти 321 миллиард долларов на экспорте энергоносителей, что более чем на треть превышает показатель 2021 года.

Россия в этом году может заработать почти 321 миллиард долларов США на экспорте энергоносителей, что более чем на треть превышает показатель 2021 года.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные "Института международных финансов" (IIF). По данным IIF, Россия также на пути к рекордному профициту платежного баланса, который может достичь 240 миллиардов долларов США.

"Единственный самый большой фактор положительного сальдо счета текущих операций России продолжает выглядеть солидно. С существующими санкциями, значительный приток твердой валюты в РФ, похоже, будет продолжаться", - отмечают экономисты IIF во главе с Робином Бруксом.

Однако расчеты могут полностью измениться в случае эмбарго на продажу энергоресурсов. Но даже без этого российский экспорт и добыча нефти уже падают, а Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в этом месяце она может потерять почти четверть добычи нефти.

Многие покупатели, которые ранее покупали энергоресурсы у России, уже ищут альтернативные варианты и предпочитают не подписывать новые контракты на поставки со страной-агрессором. Между тем Россия готова предоставлять Индии большие скидки на свою нефть. В частности, нефть марки Urals РФ предлагает со скидкой до 35 долларов за баррель.