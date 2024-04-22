О нас

Bloomberg: Переработка нефти в России упала до минимума

Bloomberg: Переработка нефти в России упала до минимума В период с 11 по 17 апреля нефтепереработка в России упала до 5,22 миллиона баррелей в сутки, что на 10 тысяч баррелей меньше (0,2 процента), чем в прошлую неделю, это стало очередным минимальным результатом за последние 11 месяцев.
Энергетика
22 апреля 2024 г. 23:36
Bloomberg: Переработка нефти в России упала до минимума

В период с 11 по 17 апреля нефтепереработка в России упала до 5,22 миллиона баррелей в сутки, что на 10 тысяч баррелей меньше (0,2 процента), чем в прошлую неделю, это стало очередным минимальным результатом за последние 11 месяцев.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источник, знакомый с положением дел, пишет Bloomberg.

Такой результат стал следствием атак беспилотников, внеплановых ремонтов по другим причинам, а также простоя Орского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) из-за наводнения.

Если брать отдельно предприятия, пострадавшие от атак, то они перерабатывали с 1 по 17 апреля на 280 тысяч баррелей меньше, чем в среднем за период с 1 по 24 января. Также отмечается, что в последний месяц атаки на НПЗ почти прекратились, но вместе с этим замедлились темпы восстановления предприятий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
18 апреля 2024 г. 13:33
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
18 апреля 2024 г. 14:14
Телеведущая Айтен Сафарова попала в ДТП, есть погибший
Телеведущая Айтен Сафарова попала в ДТП, есть погибший
17 апреля 2024 г. 10:13
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Буданов спрогнозировал, как закончится война в Украине
Буданов спрогнозировал, как закончится война в Украине
18 апреля 2024 г. 06:42
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт Мир
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт "Мир"
22 апреля 2024 г. 09:41
Президент Грузии наложила вето на закон об отмене квот для женщин на выборах
Президент Грузии наложила вето на закон об отмене квот для женщин на выборах
18 апреля 2024 г. 12:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi