Bloomberg: ОПЕК увеличил добычу до максимума этого года

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК в июне 2017 года нарастили добычу нефти до максимума за год на фоне роста добычи в странах, которые не участвуют в сделке по сокращению добычи.Об этом сообщает Report со ссылкой Bloomberg.

Члены ОПЕК увеличили добычу за июнь на 260 тыс. баррелей - до 32,55 млн баррелей в сутки. Значительнее всего наращивают добычу Ливия и Нигерия, на которые не распространяются условия сделки по сокращению добычи нефти. Так, добыча в Ливии достигла максимума за четыре года и превысила 1 млн баррелей в сутки.

Крупнейший производитель ОПЕК - Саудовская Аравия - нарастил добычу на 90 тыс. баррелей в сутки, в то время как Ангола и ОАЭ увеличили ее на 40 тыс. баррелей в сутки каждая. Экваториальная Гвинея, которая в мае стала 14-м членом ОПЕК, в июне добавила 150 тыс. баррелей в сутки.