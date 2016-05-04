Bloomberg: ОПЕК не готовит план по сокращению добычи нефти к встрече в июне

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ У ОПЕК в настоящее время нет предложений по сокращению добычи нефти к встрече в июне после провала переговоров по "заморозке" нефтедобычи в апреле.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на шесть делегатов из ОПЕК.

По данным агентства, участники встречи стран ОПЕК в Вене отметили улучшение показателей спроса и предложения по нефти. В свою очередь два делегата из стран, поддерживающих "заморозку" нефти, заявили, что предложение по ограничению нефтедобычи больше не актуально из-за произошедших на рынке изменений.

Ранее сообщалось, что страны, входящие в ОПЕК, увеличили добычу нефти по итогам апреля 2016 года на 484 тыс. баррелей в день (1,5%), до 33,217 млн. баррелей в день. Так, добыча нефти в Ираке в апреле достигла 4,31 млн. баррелей в день.