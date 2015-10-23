​Bloomberg: Норвегия намерена потеснить Россию на газовом рынке Европы

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Норвежский нефтегазовый гигант Statoil ASA выходит на новый уровень добычи газа, в этом году компания установит новый рекорд по объему добычи и может потеснить российский газ на европейском рынке.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию.

Statoil инвестирует в крупнейшее месторождение газа - Troll-A. Норвежская компания смогла преодолеть технические сложности добычи за счет установки на платформе новых компрессоров, которые будут поддерживать работу платформы последующие 10 лет.

Решение об увеличении объемов добычи газа принято компанией в связи с ростом конкуренции на европейском рынке, где ключевыми конкурентами Норвегии являются Россия, а также поставщики сжиженного природного газа из Африки и Ближнего Востока.

Troll-A - самое большое газовое месторождение в Норвегии, на которое приходится почти треть всей добычи газа в стране. При этом на Troll-A приходится 48% оставшихся запасов. Платформа - самый высокий объект, когда-либо перемещенный людьми, может поставлять 120 млн. кубометров газа в день.

"Экспорт норвежского газа, скорее всего, поставит новый рекорд уже в этом году", - сообщил представитель газового оператора Норвегии Gassco.

Согласно данным NPD (Норвежского нефтяного директората), в стране перекачалось 84,6 млрд. кубометров газа в этом году, прогнозы превышены примерно на 12%. Неожиданный рост является результатом повышения надежности всей установки, чьи проблемы с компрессором влияли на производство газа в последние два года.

Директор платформы гарантирует, что подобное больше не повторится. Планируется, что Troll-A произведет в этом году около 33 млрд. кубов газа. В соответствии с данными NPD, это на 14% больше, чем в прошлом году.

Норвегия уже экспортирует больше газа, чем нефти. Установка новых компрессоров дает надежду, что Европа будет продолжать покупать норвежский газ, считают в правительстве.