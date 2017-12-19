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    Bloomberg: Нефть упадет до 10 долларов

    Прогноз: Среди инвесторов начинается паника в связи с банкротством компаний в мировой нефтяной промышленности

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В 2018 году произойдет прорыв в технологии батарей, который откроет путь к массовому производству дешевых электромобилей. В связи с этим нефть постепенно начнет дешеветь. Самые большие потрясения от этого ощутят в Эр-Рияде и Москве.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Ведомости", данный прогноз опубликовало агентство Bloomberg.

    Согласно сценарию, в 2020 году нефть упадет до 20 долларов/баррель. Агентство не исключает падение цен до 10 долларов к 2024 году.

    В 2028 году среди инвесторов начинается паника в связи с банкротством компаний в мировой нефтяной промышленности.

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