Bloomberg: Нефть из России поступает в Азию через Испанию

Российская нефть доставляется в Азию транзитом через испанский полуэксклав Сеута (северное побережье Африки), что позволяет снизить стоимость доставки, обойти санкции и упростить логистику.

Российская нефть доставляется в Азию транзитом через испанский полуэксклав Сеута (северное побережье Африки), что позволяет снизить стоимость доставки, обойти санкции и упростить логистику.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

России приходится продавать свою нефть со скидкой, но она по-прежнему отгружает ее в больших количествах. До начала боевых действий в Украине в 2022 году РФ редко использовала воды вблизи Сеуты в качестве остановки для перевозки своей нефти. Тогда Москва отправляла нефть непосредственно на европейские нефтеперерабатывающие заводы небольшими танкерами. Но позже Россия начала использовать испанский город в качестве базы для перегрузки с корабля на корабль - сначала периодически, а теперь регулярно.

Агентство отмечает, что Россия загружает сырую нефть в малотоннажные танкеры - Афромаксы на своих экспортных терминалах в Балтийском море, таких как Приморск и Усть-Луга. Эти суда переправляют сырую нефть в Сеуту. Рядом с испанским городом эти танкеры, которые перевозят около 700 тыс. баррелей, ждут, пока не прибудет крупный перевозчик сырой нефти, супертанкер типа VLCC. Обычно для загрузки одного VLCC, который может транспортировать не менее 2 млн баррелей, требуется до трех таких операций. После этого супертанкер направляется в сторону Азии, огибая Африку.

Bloomberg отмечает, что с декабря 6 супертанкеров проделали это более чем с 15 Афрамаксами. По данным агентства, в настоящее время два VLCC ждут танкеров, которых необходимо разгрузить.

Россия при этом не нарушает международное право, отмечает агентство. Танкеры в основном остаются в 12 морских милях от берега, не нарушая границы, хотя временами они приближаются к Сеуте и территориальным водам Испании.