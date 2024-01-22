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Bloomberg назвал причину падения цен на газ в Европе

Bloomberg назвал причину падения цен на газ в Европе Цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году в сравнении с пиком в 2022-м, они продолжают свое снижение в основном благодаря рекордным запасам газа и возобновляемым источникам энергии.
Энергетика
22 января 2024 г. 04:17
Bloomberg назвал причину падения цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году в сравнении с пиком в 2022-м, они продолжают свое снижение в основном благодаря рекордным запасам газа и возобновляемым источникам энергии.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, несмотря на обострение палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года и вызванные им проблемы с международными поставками через Красное море, цены на СПГ в Европе продолжают падать. Агентство объясняет такое явление рекордными запасами газа, широкими инвестициями в развитие возобновляемых источников энергии, а также небольшим экономическим ростом, который ограничивает спрос на энергию в крупных промышленных государствах.

Однако существует риск, что снижение прекратится и европейские страны, а также Япония, США и Китай вновь столкнутся с кризисом.

"Смотря только на цены, может показаться, что кризис закончился, - приводит Bloomberg слова руководителя отдела торговли СПГ швейцарской исследовательской компании MET International Балинта Конца. - Они могут снова вырасти даже в этот отопительный сезон, если произойдет внезапное прекращение поставок или продолжительный период холодов".

Несмотря на большие международные инвестиции в создание транзитов СПГ, большая часть новых мощностей появится не раньше 2025 и 2026 года. А соглашение о транзитной ветке, поставляющей через Украину газ из РФ в страны Западной и Центральной Европы, истекает уже в конце этого года. Информации о продлении договоренности нет. Закрытие ветки уменьшит число поставок газа. К тому же участившиеся экстремальные погодные явления создают нагрузку на энергетические системы и могут повысить спрос на СПГ.

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