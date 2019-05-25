Bloomberg назвал объем грязной нефти из России

Продолжительность и масштабы скандала с трубопроводом "Дружба" и загрязненной российской нефтью придали кризису "политическое измерение".

Как сообщает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

"При этом на самом деле ситуация гораздо хуже и серьезней, чем об этом говорят чиновники. Например, в России оценивают размеры загрязненной нефти в 20 миллионов баррелей, а нефтяные трейдеры и главы нефтеперерабатывающих предприятий считают, что реальная цифра испорченной нефти близка к 40 миллионам.

А чем больше грязной нефти, чем дольше будет процесс очистки, чтобы снизить уровень хлоридов в ней. Счет идет на месяцы, а не недели.

На фоне проблем с российской нефтью в Германии был закрыт один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов континента — завод Leuna, принадлежащий нефтяному гиганту Total. Польша была вынуждена задействовать чрезвычайные запасы нефти. А в "европейском нефтяном хабе", как называют Роттердам, некоторые нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены работать по сниженным ценам" - отмечается в материале.

Более десятка нефтетрейдеров и руководителей нефтеперерабатывающих предприятий в Лондоне, Женеве и Москве считают, что цена ущерба может достигать 1 млрд долларов. Эта цифра основана на объеме грязной нефти и скидках, о которых просят нефтепереработчики.