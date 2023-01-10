Bloomberg: Китай закупает редкие сорта российской нефти из Арктики

Китай импортирует редкие арктические сорта российской нефти. Речь идет о сортах Arco, Novy Port и Varandey.

Китай импортирует редкие арктические сорта российской нефти. Речь идет о сортах Arco, Novy Port и Varandey.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Аналитики отмечают, что до введения ценового потолка (60 долларов за баррель) на российскую нефть эти сорта были ориентированы на экспорт в Европу.

Китай купил три партии сырой арктической нефти с поставкой в январе или феврале. Вместе с тем, первые поставки Пекин получил еще в ноябре. По данным аналитической компании Kpler, последние закупки Китая включали в себя сорта Varandey и Novy Port. Аналитики считают, что эти поставки могут вытеснить ближневосточные сорта нефти.

5 января Reuters сообщал, что после введения ценового потолка на российскую нефть Москва направила свои поставки арктических сортов в Китай и Индию. При этом агентство отметило, что стоимость ресурса была снижена. По данным Bloomberg, в декабре Россия направила в Индию шесть судов с сортами Arco, Novy Port и Varandey.