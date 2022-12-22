О нас

Bloomberg: Германия увеличила сжигание угля для производства электроэнергии

Bloomberg: Германия увеличила сжигание угля для производства электроэнергии В Германии восстановили работу нескольких угольных электростанций, чтобы бороться с "беспрецедентным" энергетическим кризисом.
Энергетика
22 декабря 2022 г. 16:52
Bloomberg: Германия увеличила сжигание угля для производства электроэнергии

В Германии восстановили работу нескольких угольных электростанций, чтобы бороться с "беспрецедентным" энергетическим кризисом.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что Германия сейчас сжигает ископаемое топливо для производства электроэнергии самыми быстрыми темпами как минимум за шесть лет, несмотря на планы по сокращению выбросов, тем самым пытаясь "сбалансировать краткосрочный приоритет укрепления энергетической безопасности с долгосрочной целью нулевых выбросов".

Согласно приведенным данным федерального статистического управления Destatis, в настоящее время страна производит более трети своей электроэнергии на угольных электростанциях, и в третьем квартале от угольной генерации было получено на 13,3% больше энергии, чем за тот же период годом ранее.

Для этого стране пришлось возобновить работу нескольких угольных электростанций. При этом правящая коалиция настаивает на отказе от использования угля к 2030 году, а не к 2038 году, как планировалось.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Bloomberg: Germany returns to coal as energy security trumps climate goals

Экслюзивные новости

Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами
ФотоУкраинские поселки, разрушенные иранскими дронами
22 декабря 2022 г. 12:44
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
22 декабря 2022 г. 12:24
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi