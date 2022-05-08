Bloomberg: "Газпром" разъяснил европейским клиентам процедуру оплаты газа

"Газпром" направил своим европейским клиентам письмо, в котором сообщает, что в указе президента России от 4 мая "уточняется процедура", описанная в первоначальном документе об оплате газа рублями, и что они могут продолжить платить за газ без нарушения с

"Газпром" направил своим европейским клиентам письмо, в котором сообщает, что в указе президента России от 4 мая "уточняется процедура", описанная в первоначальном документе об оплате газа рублями, и что они могут продолжить платить за газ без нарушения санкций.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на попавший в его распоряжение текст.

Как сообщает агентство, корпорация заверила, что указ гарантирует прозрачность денежных переводов иностранных клиентов и исключает действие "третьей стороны" в расчетах. Таким образом, процесс может обходиться без участия ЦБ России, посчитали авторы статьи.