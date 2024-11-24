О нас

Bloomberg: Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом

Bloomberg: Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок из России после американских санкций против Газпромбанка.
Энергетика
24 ноября 2024 г. 10:41
Bloomberg: Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом

Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок из России после американских санкций против Газпромбанка.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Быстро истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы создают предпосылки нового энергетического кризиса в Европе <…> Ситуация вот-вот ухудшится из-за поставок газа, которые помогли пополнить запасы в 2024 году и, вероятно, будут недоступны в следующем году, что усилит давление на цены", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что этом году цены на газ уже выросли на 45% на фоне эскалации конфликта в Украине. Причем запасы топлива быстро сокращаются, так как вырос спрос из-за похолодания.

Одним из факторов, которые могут привести к газовому кризису, Bloomberg называет санкции, введенные США на этой неделе против Газпромбанка, из-за чего повышается риск прекращения импорта российского СПГ еще до истечения договора о транзите газа через Украину.

Нынешние цены на газ отражают возможную потерю части оставшихся дешевых путей поставок из России, холодную зиму и задержки дополнительных поставок СПГ из США, говорится в статье.

Следующим летом, когда газ достаточно подешевеет для заполнения хранилищ, цены могут оказаться выше, чем следующей зимой, полагает Bloomberg. И чем ниже будут запасы этой зимой, тем сложнее будет пополнять их в дальнейшем, предупреждает агентство.

Напомним, что 21 ноября США ввели санкции против Газпромбанка и его шести зарубежных дочерних компаний. Именно через этот банк организована схема оплаты российского газа в рублях для стран Евросоюза и других недружественных государств.

Договор о транзите российского газа через Украину был подписан в 2019 году и истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать соглашение.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Europe facing another energy crisis
Версия на азербайджанском языке KİV: Avropa yeni enerji böhranı ilə üzləşib

Другие новости из категории

Функции Государственного энергетического агентства Нахчывана будут переданы Азерэнержи и Азеришыг
Функции Государственного энергетического агентства Нахчывана будут переданы "Азерэнержи" и "Азеришыг"
23 ноября 2024 г. 18:08
Азерэнержи: В ходе COP29 энергоснабжение осуществлялось без перебоев 
"Азерэнержи": В ходе COP29 энергоснабжение осуществлялось без перебоев 
23 ноября 2024 г. 16:27
КМГ и Татнефть приступили к бурению первой поисковой скважины на участке Каратон Подсолевой
КМГ и Татнефть приступили к бурению первой поисковой скважины на участке Каратон Подсолевой
23 ноября 2024 г. 14:51
Цена азербайджанской нефти превысила 76 долларов
Цена азербайджанской нефти превысила 76 долларов
23 ноября 2024 г. 10:18
Министр энергетики: С декабря число стран-импортеров азербайджанского газа достигнет 12
ФотоМинистр энергетики: С декабря число стран-импортеров азербайджанского газа достигнет 12
22 ноября 2024 г. 20:19
Чехия планирует с июля 2025 года прекратить закупку нефти из России
Чехия планирует с июля 2025 года прекратить закупку нефти из России
22 ноября 2024 г. 19:21
ConocoPhillips закрыла сделку о приобретении Marathon Oil
ConocoPhillips закрыла сделку о приобретении Marathon Oil
22 ноября 2024 г. 18:47
Турецкое сейсморазведочное судно приступило к разведке нефти и газа у берегов Сомали
Турецкое сейсморазведочное судно приступило к разведке нефти и газа у берегов Сомали
22 ноября 2024 г. 18:22
Азербайджан увеличил прибыль от продажи нефти в Тунис почти в 12 раз
Азербайджан увеличил прибыль от продажи нефти в Тунис почти в 12 раз
22 ноября 2024 г. 17:50
В этом году Хорватия увеличила импорт нефти из Азербайджана более чем на 71%
В этом году Хорватия увеличила импорт нефти из Азербайджана более чем на 71%
22 ноября 2024 г. 17:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi