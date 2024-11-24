Bloomberg: Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом

Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок из России после американских санкций против Газпромбанка.

Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок из России после американских санкций против Газпромбанка.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Быстро истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы создают предпосылки нового энергетического кризиса в Европе <…> Ситуация вот-вот ухудшится из-за поставок газа, которые помогли пополнить запасы в 2024 году и, вероятно, будут недоступны в следующем году, что усилит давление на цены", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что этом году цены на газ уже выросли на 45% на фоне эскалации конфликта в Украине. Причем запасы топлива быстро сокращаются, так как вырос спрос из-за похолодания.

Одним из факторов, которые могут привести к газовому кризису, Bloomberg называет санкции, введенные США на этой неделе против Газпромбанка, из-за чего повышается риск прекращения импорта российского СПГ еще до истечения договора о транзите газа через Украину.

Нынешние цены на газ отражают возможную потерю части оставшихся дешевых путей поставок из России, холодную зиму и задержки дополнительных поставок СПГ из США, говорится в статье.

Следующим летом, когда газ достаточно подешевеет для заполнения хранилищ, цены могут оказаться выше, чем следующей зимой, полагает Bloomberg. И чем ниже будут запасы этой зимой, тем сложнее будет пополнять их в дальнейшем, предупреждает агентство.

Напомним, что 21 ноября США ввели санкции против Газпромбанка и его шести зарубежных дочерних компаний. Именно через этот банк организована схема оплаты российского газа в рублях для стран Евросоюза и других недружественных государств.

Договор о транзите российского газа через Украину был подписан в 2019 году и истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать соглашение.