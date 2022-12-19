Bloomberg: Европа потратила $1 трлн на энергетику из-за роста цен на топливо

Евросоюз потратил в 2022 году около 1 трлн долларов на энергетику стран блока из-за роста цен на энергоносители, в том числе на природный газ. Но самый глубокий энергетический кризис за последние десятилетия только начинается, улучшение ситуации на мировы

Евросоюз потратил в 2022 году около 1 трлн долларов на энергетику стран блока из-за роста цен на энергоносители, в том числе на природный газ. Но самый глубокий энергетический кризис за последние десятилетия только начинается, улучшение ситуации на мировых газовых рынках ожидается не раньше 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты. Оценка, рассчитанная экспертами агентства на основе рыночных данных, - это общая сумма денег, потраченных на подорожавшие энергоносители для снабжения электроэнергией потребителей и компаний.

Рост цен на газ может превратить прогнозируемую мелкую рецессию в глубокий спад, а правительствам, вероятно, придется в ответ свернуть программы поддержки компаний и потребителей, отмечают эксперты.

Аналогичная оценка спроса и роста цен на энергоносители брюссельского аналитического центра Bruegel приводится в отчете Международного валютного фонда (МВФ) за декабрь, отмечает агентство.

Согласно прогнозам экспертов агентства, после зимы 2022-2023 годов Европе придется пополнять запасы газа практически без поставок из России, что усилит конкуренцию за танкеры с топливом. Правительства Европы смогли помочь компаниям и потребителям смягчить большую часть удара от роста цен, но, по оценкам Bruegel, чрезвычайное положение может длиться годами, а размер необходимой помощи - превысить 700 млрд долларов.

"Если сложить все меры финансовой помощи и субсидии - это большая сумма денег. Правительствам будет намного сложнее справиться с этим кризисом в следующем году", - отметил директор консалтинговой компании S-RM Мартин Девениш. Бюджетные возможности правительств уже исчерпаны - около половины государств-членов Европейского союза имеют долг, превышающий установленный блоком лимит в 60% от валового внутреннего продукта (ВВП).

По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году ЕС удалось сократить спрос на газ на 50 млрд кубометров, но Европа по-прежнему сталкивается с потенциальным дефицитом в 27 млрд кубометров в 2023 году. Это предполагает, что поставки из России упадут до нуля, а импорт китайского СПГ вернется к уровню 2021 года.