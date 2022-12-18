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СМИ: Европа потеряла почти $1 трлн из-за роста цен на энергоносители

СМИ: Европа потеряла почти $1 трлн из-за роста цен на энергоносители Европа понесла потери примерно на 1 трлн долларов из-за стремительного роста цен на энергоносители в результате российской войны в Украине, однако самый глубокий кризис за десятилетие только начинается.
Энергетика
18 декабря 2022 г. 18:16
СМИ: Европа потеряла почти $1 трлн из-за роста цен на энергоносители

Европа понесла потери примерно на 1 трлн долларов из-за стремительного роста цен на энергоносители в результате российской войны в Украине, однако самый глубокий кризис за десятилетие только начинается.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что после зимы 2022/23 Европе придется пополнять запасы газа практически без поставок из России. Даже с введением новых мощностей для импорта сжиженного природного газа (СПГ) ожидается, что рынок будет напряженным до 2026 года. Это означает, по мнению аналитиков Bloomberg, что цены останутся на высоком уровне.

"В следующем году правительствам будет гораздо труднее справиться с этим кризисом", - заметил Мартин Девениш, директор консалтинговой компании S-RM.

Приблизительно 1 трлн долларов, по подсчетам Bloomberg на основе рыночных данных, является общей суммой удорожания энергии для потребителей и компаний. Многие потери, но не все, были компенсированы пакетами правительственной помощи более чем на 700 млрд долларов, что позволило компаниям и потребителям выстоять под большой "волной" удара. Однако, по данным брюссельского аналитического центра Bruegel, чрезвычайное положение может продолжаться годами, поскольку экономики, вероятно, уже находятся в рецессии, а процент помощи составляет в ВВП стран не такую уж значительную долю.

В этом году ЕС удалось сократить спрос на газ на 50 млрд кубометров, но согласно данным Международного энергетического агентства, регион все еще может встретиться с потенциальным дефицитом в 27 млрд кубометров в 2023 году. Это будет происходить на фоне того, что российские поставки будут находиться на нуле, а китайский импорт СПГ вернется к уровню 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Avropa enerji qiymətlərinin artması səbəbindən 1 trilyon dollar itirib"

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