Bloomberg: Европа может избежать газового кризиса в 2022 и 2023 годах

Благодаря теплой погоде, которая держится в Европе в последние недели, региону удастся избежать дефицита газа в течение зимнего сезона в 2022 и 2023 годах.

Благодаря теплой погоде, которая держится в Европе в последние недели, региону удастся избежать дефицита газа в течение зимнего сезона в 2022 и 2023 годах.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

По данным одного из крупнейших поставщиков нефти - сингапурской компании Trafigura, этой зимой запасы газа в Европе могут сократиться примерно на две трети, при условии, что погода будет стабильной, а российские поставки топлива через Украину продолжатся. Это означает, что регион сможет пережить предстоящий отопительный сезон и получить достаточный запас топлива, чтобы избежать кризиса и в следующем году.

Исключительно мягкая погода в Северо-Западной Европе с октября привела к резкому падению цен на газ с рекордных показателей летом. Регион также стремится пополнить запасы благодаря импорту сжиженного природного газа, который транспортируется по морю, а не по трубопроводу.

Отметим, что нынешний уровень запасов в европейских подземных газохранилищах составляет 94,84%, что на 9,4 процентных пункта выше среднего показателя за последние пять лет.