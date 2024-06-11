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Bloomberg: ЕС намерен транспортировать азербайджанский газ по российским газопроводам через Украину

Bloomberg: ЕС намерен транспортировать азербайджанский газ по российским газопроводам через Украину Евросоюз хочет транспортировать азербайджанский газ по российским газопроводам через Украину.
Энергетика
11 июня 2024 г. 00:31
Bloomberg: ЕС намерен транспортировать азербайджанский газ по российским газопроводам через Украину

Евросоюз хочет транспортировать азербайджанский газ по российским газопроводам через Украину.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что чиновники Евросоюза и правительств европейских стран ведут переговоры с украинской стороной о продлении соглашения о транзите российского газа в страны сообщества через Украину на 2025 год.

Однако, главный исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Алексей Чернышов в беседе с изданием исключил участие его страны в любых проектах ЕС по продлению транзита, которые будут предполагать контакты с российским "Газпромом".

Одним из обсуждаемых сейчас вариантов продолжения транзита, по сведениям источников Bloomberg, является закупка газа в Азербайджане и его транспортировка по российским газопроводам, проходящим по украинской территории. Таким образом исключается приобретение газа у самой РФ, от энергоносителей которой ЕС пытается отказаться, уточняет агентство.

Киев позитивно рассматривает инициативу по закупке газа у Баку и намерен продолжать использовать находящуюся на территории страны инфраструктуру.

Намерение сохранить транзит через Украину обусловлено тем, что Евросоюз считает его одним из факторов, держащих на плаву украинскую экономику. Кроме того, европейские чиновники опасаются того, что, простаивая, трубопроводы могут прийти в негодность или стать военными целями, поясняет Bloomberg.

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Версия на азербайджанском языке Bloomberg: Avropa Azərbaycan qazını Ukrayna ərazisindəki Rusiya qaz kəmərləri ilə nəql etmək istəyir

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