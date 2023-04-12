О нас

Bloomberg: Экспорт нефти из российских портов начал сокращаться

Bloomberg: Экспорт нефти из российских портов начал сокращаться Объем нефти, которую Россия экспортирует через порты, упал до уровня 2,9 млн баррелей в сутки.
Энергетика
12 апреля 2023 г. 04:16
Bloomberg: Экспорт нефти из российских портов начал сокращаться

Объем нефти, которую Россия экспортирует через порты, упал до уровня 2,9 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Так, за неделю с 1 по 7 апреля морские поставки нефти снизились на 1,24 млн баррелей в сутки, что стало сильнейшим сокращением объемов с середины декабря 2022 года.

В материале указывается, что снижение морского экспорта не означает сокращения добычи нефти, скорее это указывается на погодные условия и особенности расписания отправки танкеров.

За эти четыре недели, по данным агентства, совокупный уровень поставок нефти в КНР, Индию и Турцию в общей сложности достигал 2,19 млн баррелей в сутки. Еще 1,05 млн баррелей в сутки в среднем транспортировалось на судах с неизвестным пунктом назначения. По итогу общий объем поставок по всем указанным направлениям составил 3,24 млн баррелей в сутки против 3,32 млн баррелей в сутки на прошлой неделе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent
11 апреля 2023 г. 22:19
В этом году 25% добытой в Азербайджане нефти пришлось на долю SOCAR
В этом году 25% добытой в Азербайджане нефти пришлось на долю SOCAR
11 апреля 2023 г. 17:55
МВФ: Эскалация конфликта в Украине грозит новым витком энергокризиса в Европе
МВФ: Эскалация конфликта в Украине грозит новым витком энергокризиса в Европе
11 апреля 2023 г. 17:42
Добыча газа в Азербайджане в первом квартале выросла более чем на 3%
Добыча газа в Азербайджане в первом квартале выросла более чем на 3%
11 апреля 2023 г. 16:40
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть перешли к снижению
11 апреля 2023 г. 16:40
Венгрия будет напрямую оплачивать транзит нефти через Украину
Венгрия будет напрямую оплачивать транзит нефти через Украину
11 апреля 2023 г. 16:20
Обнародованы объемы добычи и экспорта нефти с АЧГ и “Шахдениз”
Обнародованы объемы добычи и экспорта нефти с АЧГ и “Шахдениз”
11 апреля 2023 г. 16:06
Обнародованы объемы добычи и экспорта газа с АЧГ и Шахдениз в этом году
Обнародованы объемы добычи и экспорта газа с АЧГ и "Шахдениз" в этом году
11 апреля 2023 г. 16:01
Азербайджан увеличил экспорт газа более чем на 11% в этом году
Азербайджан увеличил экспорт газа более чем на 11% в этом году
11 апреля 2023 г. 13:40
Польский Orlen удвоил добычу газа в Норвегии
Польский Orlen удвоил добычу газа в Норвегии
11 апреля 2023 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi