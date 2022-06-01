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Bloomberg: Экспорт газа и нефти продолжает приносить РФ около $800 млн в день

Bloomberg: Экспорт газа и нефти продолжает приносить РФ около $800 млн в день Средний ежедневный доход России от экспорта газа и нефти по итогам года может достичь около 800 млн долларов.
Энергетика
1 июня 2022 г. 17:03
Bloomberg: Экспорт газа и нефти продолжает приносить РФ около $800 млн в день

Средний ежедневный доход России от экспорта газа и нефти по итогам года может достичь около 800 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет в среду агентство Bloomberg на основе своих расчетов.

Агентство отмечает, что западные санкции были направлены на то, чтобы нанести удар "российской военной машине", но эта машина "все еще продолжает в значительной степени работать". Россия при этом также экспортирует и другие необходимые на мировом рынке ресурсы - продовольствие и металлы. Всего РФ получит около 285 млрд долларов за экспорт энергоносителей в 2022 году, что примерно на 20% больше 2021 года. С учетом экспорта металлов эта сумма превысит 300 млрд долларов, что примерно равно средствам, замороженным на счетах западными странами.

Bloomberg утверждает, что в будущем России может грозить рецессия, однако пока ущерб можно игнорировать, и "сундуки переполнены доходами от экспорта ресурсов, который стал даже еще более выгодным из-за скачка цен в результате конфликта в Украине".

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Версия на английском языке Bloomberg: Gas, oil exports continue to bring Russia about $800M daily

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