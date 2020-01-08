Доставка нефти из стран Персидского залива подорожала после ударов Ирана

Многие компании, предоставляющие услуги по перевозке нефти на танкерах из стран Персидского залива в другие государства, повысили цены после иранских ракетных ударов по базам в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

Согласно приведенным в публикации оценкам, стоимость транспортировки нефти на танкерах из указанного региона в Китай, в частности, выросла в некоторых случаях на 14%. Как отмечают опрошенные журналистами агентства специалисты, одной из причин этого является то, что страховые компании, как ожидается, повысят расценки для следующих данным маршрутом танкеров в свете роста напряженности.

Рост стоимости перевозок по этому ключевому морскому пути свидетельствует о том, что эскалация конфликта между США и Ираном оказывает влияние на глобальную цепочку поставок нефти, констатируется в материале.

Как заявил ранее официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум используемым США военным базам в Ираке. По данным американской стороны, Иран применил более десятка ракет.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это