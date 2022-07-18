Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро

Совокупный долг европейских энергетических и коммунальных компаний превышает отметку в 1,7 трлн евро, поскольку предприятия должны брать кредиты для покрытия расходов, связанных с ростом цен на газ и нефть.

Совокупный долг европейских энергетических и коммунальных компаний превышает отметку в 1,7 трлн евро, поскольку предприятия должны брать кредиты для покрытия расходов, связанных с ростом цен на газ и нефть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Агентство приводит данные, которые свидетельствуют об изменении общего долга компаний в Европе в промежутке с четвертого квартала 2019 года и до третьего квартала 2022 года. Долг складывается из трех элементов - облигации, кредиты и затраты на трубопроводы. Показатели, отмечает Bloomberg, начали расти с распространением пандемии.

Если в четвертом квартале 2019 года совокупный долг европейских энергокомпаний составлял примерно 1,1 трлн евро, то во втором и третьем кварталах 2022 года в связи с введением санкций и ростом цен на энергоносители он уже был выше 1,7 трлн.