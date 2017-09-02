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    Bloomberg: Добыча нефти в России снижается

    Россия соблюдает договоренности о сокращении добычи нефти

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 336 тыс. баррелей или 3% приходятся на Россию.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg.

    В информации говорится, что в августе Россия добывала 10,911 млн баррелей в сутки, что на 0,4% ниже уровня июля и на 1,9% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом среднесуточная добыча нефти в РФ в октябре 2016 года составляла 11,247 млн баррелей.

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