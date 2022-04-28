Bloomberg: Десять стран ЕС решили перекрыть лазейку в санкциях для оплаты газа из РФ

Группа стран обратилась в Еврокомиссию за разъяснениями позиции относительно требований России расплачиваться за газ в рублях, так как в нынешнем документе слишком размытые формулировки.

Группа стран обратилась в Еврокомиссию за разъяснениями позиции относительно требований России расплачиваться за газ в рублях, так как в нынешнем документе слишком размытые формулировки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В ЕК обратились десять стран: Дания, Финляндия, Латвия, Греция, Австрия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Болгария и Польша. Последняя считает, что нынешняя интерпретация российских условий Еврокомиссией может вызвать разногласия внутри ЕС.

По данным источников, ЕК согласилась уточнить формулировки. Обратившиеся страны уверены, что нынешняя позиция Еврокомиссии позволяет обходными путями выполнить российские условия по оплате, и требуют исключить эту возможность.