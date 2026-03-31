Четыре танкера, перевозившие дизельное топливо из США в Европу, изменили свои маршруты в Атлантическом океане.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом стало известно из данных аналитической компании Vortexa и навигационных систем.

Отмечается, что одно из судов Grand Ace находится у побережья Того, а остальные три судна отклонились от первоначального маршрута и направляются на юго-восток, в сторону Амстердама.

По данным Vortexa, танкеры в общей сложности перевозят около 1,2 миллиона баррелей дизельного топлива. Bloomberg полагает, что изменение маршрутов связано с ростом цен на энергоносители и усилением конкуренции за поставки топлива.

В тексте есть явная числовая ошибка: 1,2 milyard barel для четырех танкеров выглядит неправдоподобно; по смыслу и масштабу морских перевозок почти наверняка речь о 1,2 миллиона баррелей, а не миллиарда. Если хотите, могу сразу сделать и отредактированную новостную версию в стиле Report на русском.