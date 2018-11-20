Bloomberg: Цены на нефть определяют три человека в мире

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Наследный принц Саудовской Аравии, а также президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп определяют и будут определять мировые цены на нефть".

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, так считает колумнист Bloomberg Джулиан Ли.

По его мнению, ОПЕК утратила контроль над ценами на топливо, которым некогда обладала. В то время как организация не может найти общую цель, США, Россия и Саудовская Аравия втроем производят больше нефти, чем все 15 членов ОПЕК.

Колумнист подчеркивает, что у этих трех людей разные цели. По его мнению, Саудовская Аравия будет продолжать сокращать производство топлива, чтобы пополнить бюджет страны. В то же время Россия в гораздо меньшей степени зависит от цен на нефть, чем в 2016 году, и российские нефтяные компании хотят зарабатывать на том, во что уже вложили инвестиции. Он также привел слова Путина о том, что нефть стоимостью 70 долларов за баррель его "вполне устраивает".

Ли отметил, что позиция Трампа будет гораздо "громче" - в прямом и переносном смысле, - поскольку президент стремится сохранить хорошие отношения с Эр-Риядом на фоне скандала с убийством журналиста Джемаля Кашикчи, в то время как Сенат США настаивает на ужесточении санкций против Саудовской Аравии.