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    Bloomberg: аналитики ждут, что средняя цена на Brent в 2017 году составит $58 за баррель

    Медианный прогноз цены на нефть марки Brent на I квартал - $53 за баррель, на II – $56

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Опрошенные Bloomberg 24 аналитика ожидают, что цена на нефть марки Brent в 2017 году в среднем составит $58 за баррель – что на 29% больше, чем ее цена в текущем году.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство.

    Этот рост, как ожидается, будет обусловлен в том числе решением ОПЕК о сокращении добычи, отмечают аналитики.

    Медианный прогноз цены на нефть марки Brent на I квартал - $53 за баррель, на II – $56. WTI, как предполагается, будет стоить на $1,4 за баррель дешевле.

    Многие факторы могут сделать эти прогнозы несостоятельными – прежде всего, рост добычи сланцевой нефти в США и неаккуратное выполнение решений о сокращении добычи ОПЕК и независимыми производителями.

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