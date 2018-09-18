Bloomberg: 80 долларов за баррель нефти приемлем для Саудовской Аравии

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В связи с последствиями санкций США против Ирана, Саудовская Аравия считает цену на нефть марки Brent выше 80 долларов за баррель приемлемой.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"По крайней мере в краткосрочной перспективе эту цену Саудовская Аравия будет считать нормальной, поскольку мировой рынок приспосабливается к потерям поставок из Ирана в связи с санкциями США", - сообщило агентство.

Согласно данным агентства, в последние недели министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих и другие официальные лица обсудили нефтяной рынок с инвесторами, трейдерами и другими участниками рынка в Лондоне, Хьюстоне и Вашингтоне. Во время переговоров Саудовская Аравия выразила опасения по поводу санкций США против Ирана и влияния ситуации на развивающихся рынках на рост спроса на нефть.

По данным агентства, Саудовская Аравия избегала упоминания в переговорах конкретного целевого уровня стоимости нефти, но отметила, что хотя королевство не хочет способствовать удорожанию нефти выше 80 долларов за баррель, похоже, не сможет больше этому препятствовать.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных.