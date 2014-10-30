Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Цены на мировом рынке нефти уже в ближайшем будущем вернутся к уровню в 100 долларов за баррель, так как спрос на топливо неизбежно вырастет. Снижение спроса на нефть, как полагают аналитики, будет краткосрочным. Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной агентством Bloomberg, на основе опроса аналитиков.

По словам эксперта Barclays Capital Services, из-за падения цен на нефть только в этом году отменены 22 проекта в основном в Канаде и на Арктике. Текущая стоимость топлива, как отметили в Sanford C. Bernstein & Co, приведет к замедлению освоения сланцевых месторождений нефти в США и Канаде. В результате, отсутствие новых источников поставок приведет к росту цен на нефть до такого уровня, пока освоение месторождений вновь не станет прибыльным.

Текущее снижение цен, как отметил глава отдела исследования сырьевых товаров компании Standard Chartered Пол Хорснелл, пока не следует считать "новой нормой". По его мнению, цены на нефть вырастут выше уровня в 90 долларов. На это, в частности, указывает на прогнозируемый Международным энергетическим агентством рост суточного мирового потребления нефти к 2019 году с нынешних 92,8 млн. баррелей до 99 млн. баррелей.

Напомним, что ранее эксперты аналитической группы Report в статье, опубликованной 27 октября, также отмечали, что падение мировых цен на нефть в последнее время является процессом временным и обусловлен объективными и субъективными политическими и экономическими факторами.

Во-первых, месторождения нефти в мире ограничены, во-вторых, потребность в энергии ежегодно увеличивается, а нефть не является возобновляемым источником энергии. Наряду с этим, возможности альтернативной энергетики, которая сейчас активно осваивается во многих странах, ограничены и неспособны удовлетворить возрастающие потребности мировой экономики. Кроме того, на сегодняшний день технологии производства альтернативной энергии весьма дорогостоящие, и эта сфера остается дотационной.

Также в статье подчеркивалось, что в последние годы правительство США уделяет особое внимание освоению сланцевых месторождений нефти и газа в стране. Согласно же расчетам специалистов данной отрасли, разработка сланцевых залежей экономически рентабельна лишь при мировой цене на нефть не ниже 75 долларов/баррель.

В ближайшее время к разработке сланцевых месторождений планируют приступить и страны Европы, желающие минимизировать энергозависимость от России.