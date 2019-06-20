Reuters: ближневосточные страны ОПЕК в июле сохранят добычу в пределах текущих квот

Страны Персидского залива, входящие в ОПЕК, в июле сохранят добычу нефти в рамках показателей сделки.

Об этом в четверг сообщает Reuters, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Добыча нефти в Саудовской Аравии, крупнейшем мировом экспортере нефти, в июне сохранится примерно на том же уровне, что и в мае, а июльская добыча продолжит соответствовать обязательствам в рамках глобального пакта ОПЕК+", - говорится в сообщении.

По словам источников Reuters, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты также сохранят добычу нефти в пределах текущих квот.

Страны ОПЕК+ с апреля обсуждают политику по добыче на второе полугодие. Но из-за неопределенностей и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Сделка о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на Россию приходится 228 тыс. баррелей в сутки, была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня.

Вопрос продления сделки и объем квот на сокращение добычи будет обсуждаться в Вене на министерской встрече 1-2 июля. До этого российский министр энергетики Александр Новак обсудит свою позицию с саудовским коллегой Халедом аль-Фалехом в конце июня в рамках G20 в Осаке.