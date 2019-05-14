Альтернативная энергетика в помощь экономике и экологии - АНАЛИТИКА

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), глобальный рост производства возобновляемой электроэнергии замедлился в прошлом году после почти двух десятилетий (с 2001 года) значительного ежегодного роста. В 2018 году производство практически всех видов альтернативной энергии, включая солнечную, ветровую, гидроэнергетическую, биоэнергетическую и др., увеличилось примерно на 180 гигаватт (ГВт), что эквивалентно уровню 2017 года.

Возобновляемые источники энергии играют важную роль в сдерживании глобальных выбросов «парниковых» газов. И учитывая тот факт, что для достижения целей Парижского соглашения по климату необходим ежегодный чистый прирост альтернативной энергетики в 60%, МЭА стала выражать обеспокоенность замедлением темпов.

Принятое в декабре 2015 года соглашение по климату впервые в истории объединило усилия 195 стран мира (из 198 существующих), которые договорились, что в период с 2018 по 2030 год объемы производства в мире за счет возобновляемой энергетики должны увеличиваться в среднем более чем на 300 ГВт ежегодно.

Обеспокоенность у МЭА вызывает и то, что выбросы в энергетическом секторе растут до рекордных значений. В 2018 году выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, выросли на 1,7% до исторического максимума в 33 гигатонны.

«Мир не может позволить себе нажать на «паузу» в расширении использования возобновляемых источников энергии, и правительства должны действовать быстро, чтобы исправить эту ситуацию и обеспечить появление новых проектов», - сказал исполнительный директор МЭА доктор Фатих Бирол.

По его словам, благодаря быстрому снижению затрат конкурентоспособность возобновляемых источников энергии больше не связана с финансовыми стимулами. Сегодня развитие этой сферы нуждается в стабильной политике, подкрепленной долгосрочным видением, а также в фокусе на интеграцию возобновляемых источников энергии в энергосистемы наиболее экономически эффективным и оптимальным способом.

Серьезный прорыв в конкурентоспособности чистых видов энергии становится все более очевидным. Их выработка дешевеет, полагают аналитики агентства “Блумберг”, благодаря технологическим инновациям, экономии за счет масштабов, жесткой ценовой конкуренции и приобретенному производственному опыту. По их мнению, такие технологии, как солнечная и ветровая вполне могут конкурировать с газовыми электростанциями, претендующих на замену угольных и мазутных.

Строительство ветряных электростанций в море, прежде обходившееся весьма дорого, теперь требует почти вдвое меньше инвестиций за счет использования больших турбин. Как результат, предлагается сразу несколько крупных проектов на шельфе, которые смогут обеспечивать электричеством одновременно несколько стран. Например, нидерландская TenneT предлагает создание энергетического хаба в центре Северного моря, который сможет обеспечивать энергией, выработанной ветряными турбинами, сразу 5 прибрежных стран. А одна из крупнейших нефтекомпаний мира англо-датская Shell будет инвестировать в экспериментальный проект по генерации энергии летающими «ветряками» - планерами.

Еще одной знаковой тенденцией можно назвать снижение стоимости аккумулирующих батарей. Стоимость литиево-ионовых батарей с 2012 года снизилась на три четверти. Важность этого сложно переоценить – аккумуляторы позволяют покрывать потребительский спрос в пиковые периоды, а также возможные перерывы в производстве, когда ветер успокаивается, а солнце не светит.

Низко-карбонное будущее немыслимо без аккумуляторов, это ключевая технология для Четвертой индустриальной революции, считают в организации Global Battery Alliance, входящей в Мировой экономический форум. По их мнению, аккумуляторы могут помочь миллиарду человек в мире, имеющим ограниченный доступ к энергии.

Очередной годовой отчет Levelized Cost of Energy (LCOE) агентства Lazard подтвердил ожидания аналитиков: возобновляемая энергетика продолжает дешеветь. Согласно отчету, стоимость полученной методом сжигания углеводородов электроэнергии в пересчете на мегаватт-час в 2018 году осталась на том же уровне, что годом раньше, тогда как стоимость мегаватт-час энергии солнца или ветра продолжает снижаться.

Если проанализировать ситуацию в этой области в нашей стране, станет очевидным, насколько справедливо мнение главы МЭА Бирола. В Азербайджане, покрывающем свои энергонужды за счет имеющихся невозобновляемых энергоресурсов – нефти и газа, было создано госагентство по альтернативной энергетике, реализованы в партнерстве с ЕС пилотные проекты по производству энергии за счет возобновляемых источников: ветра, солнца и биомассы. Однако, и это приходится говорить с сожалением, серьезного развития в этой сфере нет, а госагентство, вероятно из-за неэффективности, упразднено.

И дело не только в технических или финансовых проблемах. Нужен фундамент в виде законодательной базы. Необходимо также найти оптимальный способ интеграции альтернативной энергетики в общую энергосистему страны, где пока доминирует традиционное производство.

Правительство неоднократно заявляло, что благодаря развитию возобновляемых источников Азербайджан сможет сократить внутреннее потребление природного газа, и, таким образом, высвободить дополнительные объемы для экспорта «голубого топлива». То есть понимание пользы альтернативной энергетики есть, но исполнение пока тормозится.

Ответы на эти вопросы пытаются найти в сотрудничестве с международными компаниями. Британская BP, являющаяся оператором двух самых крупных проектов в нефтегазовом секторе страны (месторождений «Азери-Чираг-Гнешли» и «Шах Дениз»), в прошлом году подписала протокол о намерениях с министерством энергетики. Планируются совместные исследования потенциала возобновляемых источников энергии в стране. Аналогичные меморандумы подписаны и с французской Total, и норвежской Equinor.

По словам главы регионального офиса BP в Азербайджане Гари Джонса, потенциал для альтернативной энергетики в стране есть, в частности солнечной и ветровой. Поэтому, отметил он, будем вместе рассматривать, какие технологии лучше здесь применить, на чем лучше сконцентрироваться.

По оценкам специалистов, большая часть местного потенциала по возобновляемым источникам приходится на солнечную энергию, она составляет 5000 мегаватт. На ветровую приходится 4500 мегаватт, биомассу - 1500 мегаватт, геотермальную энергию - 800 мегаватт. Около 350 мегаватт мощности могут дать малые гидроэлектростанции. То есть общий потенциал превышает 25,3 тысячи мегаватт, что позволит вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт/часов электроэнергии в год.

Однако, чтобы реализовать этот потенциал потребуется создание нормативно-правовой базы и коммерческие условия, чтобы привлечь инвестиции.

Махмуд Мамедли