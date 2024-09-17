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Бишкек предложил Азербайджану подписать долгосрочный контракт на поставку и переработку нефти в Кыргызстан

Бишкек предложил Азербайджану подписать долгосрочный контракт на поставку и переработку нефти в Кыргызстан Бишкек предложил Баку подписать долгосрочный контракт на поставку сырой нефти в Кыргызстан и ее переработку.
Энергетика
17 сентября 2024 г. 15:52
Бишкек предложил Азербайджану подписать долгосрочный контракт на поставку и переработку нефти в Кыргызстан

Бишкек предложил Баку подписать долгосрочный контракт на поставку сырой нефти в Кыргызстан и ее переработку.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики Кыргызстана, данный вопрос обсуждался на встрече в Бишкеке министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра энергетики Кыргызстана Таалайбека Ибраева.

«Ибраев на встрече подчеркнул высокий опыт Азербайджана в сфере разработки нефтяных месторождений, производства нефтепродуктов и предложил сотрудничество по следующим направлениям: подписание долгосрочного контракта на поставку и переработку сырой нефти в Кыргызстан, участие в гидроэнергетических и ВИЭ проектах», - отмечается в информации.

Он также предложил рассмотреть вопрос льготного финансирования за счет средств Азербайджано-Кыргызского Фонда развития в размере $2 млн первоначальном этапе «на закупку и установку зарядных устройств для электромобилей».

Шахбазов выразил готовность к сотрудничеству с Кыргызстаном в этих направлениях. «Он предложил работать со специальной рабочей группой по доставке нефти. Кроме того, глава Минэнерго Азербайджана напомнил, что в ближайшее время состоится инвестиционный форум по возобновляемым источникам энергии, и предложил Кыргызстану активно участвовать в нем», - подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bişkek Azərbaycana neft emalı üzrə uzunmüddətli müqavilə imzalamağı təklif edib
Версия на английском языке Bishkek proposes Azerbaijan to sign long-term contract for supply, processing of oil to Kyrgyzstan

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