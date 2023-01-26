О нас

Биржевые цены на газ в США упали до 19-месячного минимума

Биржевые цены на газ в США упали до 19-месячного минимума Стоимость природного газа в США упала в среду примерно на 6% - до 19-месячного минимума - на ожиданиях менее холодной погоды, из-за которой спрос на отопление на следующей неделе может оказаться более низким, чем ожидалось.
Энергетика
26 января 2023 г. 12:03
Биржевые цены на газ в США упали до 19-месячного минимума

Стоимость природного газа в США упала в среду примерно на 6% - до 19-месячного минимума - на ожиданиях менее холодной погоды, из-за которой спрос на отопление на следующей неделе может оказаться более низким, чем ожидалось.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

По мнению аналитиков, на рынке растет скепсис по поводу шансов на возобновление работы СПГ-терминала Freeport в ближайшие недели или месяцы. Учитывая более благоприятные прогнозы погоды, вероятность промерзания скважин невелика, поэтому сложно ожидать сильного роста котировок в феврале.

В компании Freeport заявили, что СПГ-терминал готов к возобновлению работы, однако, по словам аналитиков, после 7-месячной приостановки на это уйдет некоторое время.

Февральские фьючерсы на природный газ в США в среду завершили торги понижением на 19,1 цента, или 5,9%, до 3,067 доллара за млн БТЕ, минимуме закрытия с 3 июня 2021 года.

По оценкам Refinitiv, спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может подскочить до 138,7 млрд кубфутов против 130,9 млрд кубфутов на этой неделе.

Позже в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по запасам природного газа. Ожидается, что запасы на отчетной неделе сократились намного менее значительно, чем обычно.

Аналитики, опрошенные Reuters, полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПГХ) США на неделе 14-20 января снизились на 82 млрд кубфутов. Год назад запасы сократились на 217 млрд кубфутов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет - 185 млрд кубфутов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов в ПГХ США составил 2,738 трлн кубфутов. Это на 5,3% выше среднего 5-летнего показателя.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке US gas exchange prices fall to 19-month low

Экслюзивные новости

Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
20 января 2023 г. 16:52
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
20 января 2023 г. 14:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi