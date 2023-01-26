Биржевые цены на газ в США упали до 19-месячного минимума

Стоимость природного газа в США упала в среду примерно на 6% - до 19-месячного минимума - на ожиданиях менее холодной погоды, из-за которой спрос на отопление на следующей неделе может оказаться более низким, чем ожидалось.

Стоимость природного газа в США упала в среду примерно на 6% - до 19-месячного минимума - на ожиданиях менее холодной погоды, из-за которой спрос на отопление на следующей неделе может оказаться более низким, чем ожидалось.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

По мнению аналитиков, на рынке растет скепсис по поводу шансов на возобновление работы СПГ-терминала Freeport в ближайшие недели или месяцы. Учитывая более благоприятные прогнозы погоды, вероятность промерзания скважин невелика, поэтому сложно ожидать сильного роста котировок в феврале.

В компании Freeport заявили, что СПГ-терминал готов к возобновлению работы, однако, по словам аналитиков, после 7-месячной приостановки на это уйдет некоторое время.

Февральские фьючерсы на природный газ в США в среду завершили торги понижением на 19,1 цента, или 5,9%, до 3,067 доллара за млн БТЕ, минимуме закрытия с 3 июня 2021 года.

По оценкам Refinitiv, спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может подскочить до 138,7 млрд кубфутов против 130,9 млрд кубфутов на этой неделе.

Позже в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по запасам природного газа. Ожидается, что запасы на отчетной неделе сократились намного менее значительно, чем обычно.

Аналитики, опрошенные Reuters, полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПГХ) США на неделе 14-20 января снизились на 82 млрд кубфутов. Год назад запасы сократились на 217 млрд кубфутов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет - 185 млрд кубфутов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов в ПГХ США составил 2,738 трлн кубфутов. Это на 5,3% выше среднего 5-летнего показателя.