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Биржевые цены на газ в Европе значительно снизились

Биржевые цены на газ в Европе значительно снизились Биржевые цены на газ в Европе, поднимавшиеся в ходе пятницы более чем на 25%, выше 600 долларов за тысячу кубометров, снижаются второй день и по итогам торгов во вторник опустились примерно на 10%, до чуть меньше, чем 495 долларов - уровня недельной давно
Энергетика
14 марта 2023 г. 23:45
Биржевые цены на газ в Европе значительно снизились

Биржевые цены на газ в Европе, поднимавшиеся в ходе пятницы более чем на 25%, выше 600 долларов за тысячу кубометров, снижаются второй день и по итогам торгов во вторник опустились примерно на 10%, до чуть меньше, чем 495 долларов - уровня недельной давности.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 522,7 доллара (-4,7%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 529,2 доллара (-3,5%), ценовой минимум – 487,6 доллара (-11,1%). Последние фьючерсы торговались по 494,2 доллара (-9,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 548,6 доллара за тысячу кубометров.

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