Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги вблизи 2 500 долларов

Газовые фьючерсы в Европе завершили торги четверга ростом более чем на 5% к расчетной цене среды, остановились чуть ниже 2 500 долларов за тысячу кубометров.

Газовые фьючерсы в Европе завершили торги ростом более чем на 5% к расчетной цене среды, остановились чуть ниже 2 500 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе, но вскоре перешли к росту. По итогам торгового дня ценовой минимум составил 2 358,5 доллара за тысячу кубометров (-0,6%), максимум – 2 536,7 доллара (+6,9%), а цена закрытия – 2 498,4 доллара (+5,3%). Динамика котировок ведется от расчетной цены предыдущего дня – 2 372,5 доллара.