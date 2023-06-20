Биржевые цены на газ в Европе выросли

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника увеличились почти на семь процентов, до 420 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника увеличились почти на семь процентов, до 420 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 401 доллар (+2 процента), что стало ценовым минимумом вторника. Ценовой максимум составил 458,9 доллара (+16,7 процента). Последние фьючерсы торговались по 419,8 доллара (+6,7 процента). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 393,3 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года – 3 892 доллара за тысячу кубометров.