Биржевые цены на газ в Европе выросли

Цены на газ в Европе по итогам торгов четверга увеличились почти на 1%, до 444 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе по итогам торгов четверга увеличились почти на 1%, до 444 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги близко к расчетной цене накануне (440,1 доллара за тысячу кубометров) - у отметки 440,2 доллара. Ценовой минимум в четверг составил 433,3 доллара (-1,5%), ценовой максимум - 447,4 доллара (+1,7%). Последние фьючерсы торговались по 444,2 доллара (+0,9%).

Биржевые цены на газ в Европе значительно снизились с конца прошлого года. Так, в начале марта впервые более чем за полтора года - с конца июля 2021 года - они опускались до 450 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в восемь раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года - почти 3900 долларов за тысячу кубометров.