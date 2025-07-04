Биржевые цены на газ в Европе выросли в пределах 1%

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром поднимаются в пределах 1%, находясь чуть выше уровня в $412 за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром поднимаются в пределах 1%, находясь чуть выше уровня в $412 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $411,1 за тысячу кубометров (+0,4%). Далее их стоимость составляла $412,4 (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $409,5 за тысячу кубометров.

Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили $630 за тысячу кубометров.

Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила $386,5, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в $3892 за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.