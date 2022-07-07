Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 8 процентов

Цены на газ в Европе к закрытию торгов выросли почти на 8 процентов, до 1 945 долларов.

Цены на газ в Европе к закрытию торгов выросли почти на 8 процентов, до 1 945 долларов.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одного из крупнейших хабов TTF открыли торговую сессию на уровне 1 865 долларов (+3,4% к расчетной цене среды – 1 803,5 доллара). Вскоре котировки - впервые с 9 марта - преодолели отметку в 1900 долларов, а к полудню опустились почти до 1 820 долларов (+0,9%), что стало ценовым минимумом торгов. Затем котировки заметно ускорили темпы роста и к вечеру достигли 1 974,8 доллара (+9,5%). Последние фьючерсные контракты торговались по 1 945,9 доллара (+7,9%).