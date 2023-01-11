О нас

Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 2%

Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 2% Биржевые цены на газ в Европе утром в среду выросли почти на 2%, находятся у отметки 790 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
11 января 2023 г. 12:03
Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 2%

Биржевые цены на газ в Европе утром в среду выросли почти на 2%, находятся у отметки 790 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 808,6 доллара (+4%). В первые минуты цена газа держалась у 800 долларов, прибавляя примерно 3%. Затем они поднялись до 791,3 доллара (+1,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 777,4 доллара.

При этом биржевые цены на газ в Европе 5 января впервые почти за 16 месяцев - с 10 сентября 2021 года - опускались ниже 700 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что снижение газовых котировок на европейской бирже связано с потеплением и увеличением выработки энергии из ветра.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Avropada qazın qiyməti 2 %-dək artıb

Другие новости из категории

Bloomberg: Около 68% американского экспортного СПГ поступает в Европу
Bloomberg: Около 68% американского экспортного СПГ поступает в Европу
11 января 2023 г. 12:25
Ограничение цен на нефть обходится России в более чем 170 млн долларов в сутки
Ограничение цен на нефть обходится России в более чем 170 млн долларов в сутки
11 января 2023 г. 11:43
EIA озвучило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на будущий год
EIA озвучило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на будущий год
11 января 2023 г. 10:30
EIA повысило прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на 2023 год
EIA повысило прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на 2023 год
11 января 2023 г. 10:23
Нефть подешевела на данных API по запасам в США
Нефть подешевела на данных API по запасам в США
11 января 2023 г. 09:20
Азербайджанская нефть продолжает дорожать
Азербайджанская нефть продолжает дорожать
11 января 2023 г. 09:11
Казахстан планирует в январе направить в ФРГ первые 20 тыс. тонн нефти
Казахстан планирует в январе направить в ФРГ первые 20 тыс. тонн нефти
11 января 2023 г. 07:24
Chevron направила в США первую партию венесуэльской нефти
Chevron направила в США первую партию венесуэльской нефти
11 января 2023 г. 01:48
Президент Азербайджана заявил, что он против политизации темы Транскаспийского газопровода
Президент Азербайджана заявил, что он против политизации темы Транскаспийского газопровода
10 января 2023 г. 22:43
Сегодня интерес к энергетическим ресурсам Азербайджана значительно возрос
Сегодня интерес к энергетическим ресурсам Азербайджана значительно возрос
10 января 2023 г. 22:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi