Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 2%

Биржевые цены на газ в Европе утром в среду выросли почти на 2%, находятся у отметки 790 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе утром в среду выросли почти на 2%, находятся у отметки 790 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 808,6 доллара (+4%). В первые минуты цена газа держалась у 800 долларов, прибавляя примерно 3%. Затем они поднялись до 791,3 доллара (+1,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 777,4 доллара.

При этом биржевые цены на газ в Европе 5 января впервые почти за 16 месяцев - с 10 сентября 2021 года - опускались ниже 700 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что снижение газовых котировок на европейской бирже связано с потеплением и увеличением выработки энергии из ветра.