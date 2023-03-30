Биржевые цены на газ в Европе выросли на два процента

Цены на газ в Европе по итогам торгов четверга поднялись на 2%, остановились на отметке 490 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе по итогам торгов четверга поднялись на 2%, остановились на отметке 490 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в небольшом минусе - у отметки 475,9 доллара (-0,9%). Ценовой минимум торгов составил 473,5 доллара (-1,4%), максимум - 495,8 доллара (+3,3%), а цена закрытия - 490,2 доллара (+2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 480 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе значительно снизились с конца прошлого года. Так, 9 марта впервые более чем за полтора года - с 27 июля 2021 года - они опускались до 450 долларов за тысячу кубометров. Это почти вчетверо ниже уровней начала декабря, когда котировки в отдельные дни превышали 1 700 долларов, и более чем в восемь раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года - почти 3 900 долларов за тысячу кубометров.