Биржевые цены на газ в Европе выросли на более чем 6%

Биржевые цены на газ в Европе в среду выросли на 6,3%, колеблются на уровне 2117 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе в среду выросли на 6,3%, колеблются на уровне 2117 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2 087,7 доллара за тысячу кубометров (+4,5%). Котировки заметно ускорили темпы роста в следующие 2 часа, увеличившись на 6,4%, составив 2 117 долларов. Динамика стоимости приводится от расчетной цены вторника — 2 008,6 доллара за тысячу кубометров.