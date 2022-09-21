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Биржевые цены на газ в Европе выросли на более чем 6%

Биржевые цены на газ в Европе выросли на более чем 6% Биржевые цены на газ в Европе в среду выросли на 6,3%, колеблются на уровне 2117 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
21 сентября 2022 г. 12:35
Биржевые цены на газ в Европе выросли на более чем 6%

Биржевые цены на газ в Европе в среду выросли на 6,3%, колеблются на уровне 2117 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2 087,7 доллара за тысячу кубометров (+4,5%). Котировки заметно ускорили темпы роста в следующие 2 часа, увеличившись на 6,4%, составив 2 117 долларов. Динамика стоимости приводится от расчетной цены вторника — 2 008,6 доллара за тысячу кубометров.

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Версия на английском языке Exchange gas prices in Europe rise over 6%

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