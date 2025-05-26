Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2,2%

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднимаются на 2,2%, до $436,5 за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднимаются на 2,2%, до $436,5 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $435,3 за тысячу кубометров (+1,9%). Далее их стоимость составила $436,5 (+2,2%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $427,2 за тысячу кубометров.

Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили $630 за тысячу кубометров.

Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила $386,5, что на 16,3% ниже, чем годом ранее.