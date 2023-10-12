Биржевые цены на газ в Европе выросли на 11%

Биржевые цены на газ ускорили рост до 11%.

Биржевые цены на газ ускорили рост до 11%.

Как передает Report, ноябрьские фьючерсы на нидерландском TTF на лондонской бирже ICE составили 559,5 долларов за тысячу кубометров.

9 октября из-за напряженности в ближневосточном регионе и решения работников СПГ-заводов Chevron в Австралии возобновить забастовку ноябрьский фьючерс TTF вырос сразу на 12,4%, до 430 долларов за 1 тыс. кубометров. 10 октября цена газа спот на TTF на закрытие торгов составила 494 доллара за 1 тыс. кубометров, а 11 октября - 491 доллар за 1 тыс. кубометров.

Ранее Израиль решил временно прекратить добычу газа на одном из крупнейших своих месторождений Tamar, расположенном на шельфе недалеко от сектора Газа и в зоне досягаемости ракет ХАМАС. Остановка Tamar, газ которого шел в том числе на экспорт в Египет, может означать сокращение загрузки египетских СПГ-заводов и тем самым снижение поставок в Европу зимой.