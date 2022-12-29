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Биржевые цены на газ в Европе выросли более чем на 5%

Биржевые цены на газ в Европе выросли более чем на 5% Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг выросли более чем на 5%, приближаясь к 950 долларам за тысячу кубометров.
Энергетика
29 декабря 2022 г. 13:14
Биржевые цены на газ в Европе выросли более чем на 5%

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг выросли более чем на 5%, приближаясь к 950 долларам за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 893,7 доллара за тысячу кубометров (+0,2%). Далее стоимость составляет уже 940,2 доллара (+5,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 891,6 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ на европейском рынке в понедельник опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров - впервые с 21 февраля.

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