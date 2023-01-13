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Биржевые цены на газ в Европе выросли более чем на 4%

Биржевые цены на газ в Европе выросли более чем на 4% Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в пятницу выросли более чем 4%.
Энергетика
13 января 2023 г. 11:46
Биржевые цены на газ в Европе выросли более чем на 4%

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в пятницу выросли более чем 4%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 773,7 доллара (+3,7%). Затем фьючерсы выросли до 779 долларов. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 746 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе 5 января впервые почти за 16 месяцев - с 10 сентября 2021 года - опускались ниже 700 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что снижение газовых котировок на европейской бирже связано с потеплением и увеличением выработки энергии из ветра.

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Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti 4 %-dək artıb
Версия на английском языке Exchange gas prices in Europe up by over 4%

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