Биржевые цены на газ в Европе впервые с 21 февраля опустились ниже $850

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 21 февраля опустились ниже 850 за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $850 за тысячу кубов впервые с 21 февраля, теряют 7%.

Как передает Report со ссылкой на данные лондонской биржи ICE, январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе - у отметки $882,1 за тысячу кубометров (-3%). Их стоимость по состоянию на 20:52 (бакинское время) составляет $849,68 (-7%).

Агентство подчеркивает, что данный показатель стал минимальным с 21 февраля. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы (в понедельник фьючерсы не торговались), - $909,5 за тысячу кубометров.