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Биржевые цены на газ в Европе упали почти на 4%

Биржевые цены на газ в Европе упали почти на 4% Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале пятничных торгов снизилась примерно на 4%, потеряв еще 10 долларов за тысячу кубометров относительно расчетной цены предыдущего дня.
Энергетика
26 мая 2023 г. 10:45
Биржевые цены на газ в Европе упали почти на 4%

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале пятничных торгов снизилась примерно на 4%, потеряв еще 10 долларов за тысячу кубометров относительно расчетной цены предыдущего дня.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 269,4 доллара за тысячу кубометров (-4,8%). Далее они составили 272,6 доллара (-3,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 282,9 доллара за тысячу кубометров.

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Версия на английском языке Exchange gas prices in Europe fall almost 4%

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