Биржевые цены на газ в Европе упали почти на 4%

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале пятничных торгов снизилась примерно на 4%, потеряв еще 10 долларов за тысячу кубометров относительно расчетной цены предыдущего дня.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале пятничных торгов снизилась примерно на 4%, потеряв еще 10 долларов за тысячу кубометров относительно расчетной цены предыдущего дня.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 269,4 доллара за тысячу кубометров (-4,8%). Далее они составили 272,6 доллара (-3,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 282,9 доллара за тысячу кубометров.